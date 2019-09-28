المملكة تتبرع لـ “الأونروا” بـ 50 مليون دولار

قدّمت المملكة تبرعات بقيمة خمسين مليون دولار أمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وذلك خلال مؤتمر المانحين الذي عُقد في مدينة نيويورك يوم 26 سبتمبر.
وثمّن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين التبرع السخي الذي قدّمته المملكة على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أشاد بالتبرعات التي قدّمها عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للإسهام في مساعدة الأونروا على مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين. وفق “أخبار 24”.
فيما أعرب المفوض العام لـ”الأونروا” بيير كرينبول عن امتنانه للدعم السعودي، مشيراً إلى أن التمويل السعودي يتيح التعليم لـ532 ألف طالب فلسطيني، علاوة على الخدمات الرئيسية الأخرى المقدمة للاجئين الفلسطينيين.