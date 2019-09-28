الشيخ صالح الفوزان يصدر توضيحاً بشأن حسابات منسوبة له على مواقع التواصل

أصدر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان، اليوم السبت، بياناً بشأن حسابات منسوبة له على “تويتر” و”يوتيوب”.
وأكد الشيخ أن جميع ما يُنسب له من مواقع على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة له بها، ويتحمل مسؤوليتها من أنشأها.
وأفاد الشيخ الفوزان بأن مواقعه الرسمية الوحيدة هي التي تشرف عليها مؤسسة الدعوة الخيرية والشيخ الدكتور عبد السلام السليمان، وهي على الإنترنت (http://www.alfawzan.af.org.sa)، وعلى تويتر (twitter.com/salihalfawzan)، وعلى فيسبوك (https://www.facebook.com/salihalfwzan)، وعلى يوتيوب (youtube.com/user/salihalfawzan).
وأكد الشيخ أن هذا البيان يلغي أي أذن سبق أن كتبه لأي جهة أو فرد، مشدداً على أن مؤسسة الدعوة الخيرية هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالإشراف على المواقع الرسمية الخاصة به. وفق “أخبار 24”.