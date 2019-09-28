نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “البنوك السعودية” تحذف فيديو توعوياً حول الاحتيال الإلكتروني بعد ردود أفعال المغردين
28/09/2019   6:20 م

“البنوك السعودية” تحذف فيديو توعوياً حول الاحتيال الإلكتروني بعد ردود أفعال المغردين

+ = -
781

حذفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية مقطع فيديو نشرته مؤخراً للتوعية والتحذير من عمليات الاحتيال الإلكتروني، وذلك بعد ردود أفعال بعض المتابعين والمعلقين على الفيديو بوسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت اللجنة إنها نشرت الفيديو بهدف تبصير المجتمع بأساليب الاحتيال التي يلجأ إليها المحتالون بغرض الإيقاع بضحاياهم، لكنها فوجئت بالتفسيرات غير الدقيقة لمضمونه من قِبل المتابعين، والتي اعتبرتها بعيدة كل البعد عن مقصد الرسالة التوعوية للفيديو.

وأكدت اللجنة حرصها على خلو محتوى برامجها التوعوية من أي إساءة تمس اي طرف في المجتمع، وارتأت حذف الفيديو تفادياً لأي لبس محتمل حوله بما يخالف المقصود من نشره.وفق “أخبار 24”.

“البنوك السعودية” تحذف فيديو توعوياً حول الاحتيال الإلكتروني بعد ردود أفعال المغردين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885065592.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.