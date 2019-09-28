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أخبار محلية > الشروط والمستندات المطلوبة للتأشيرة السياحية لمواطني الدول “غير المؤهلة”
28/09/2019   6:16 م

الشروط والمستندات المطلوبة للتأشيرة السياحية لمواطني الدول “غير المؤهلة”

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فتحت المملكة منافذها لدخول السياح من مختلف بلدان العالم، حيث تم تحديد 49 دولة يُسمح لمواطنيها إصدار التأشيرة إلكترونياً أو عند الوصول للمملكة، فيما يتعين على مواطني الدول الأخرى مراجعة السفارات والقنصليات السعودية في بلادهم للحصول على التأشيرة.

واشترطت هيئة السياحة لمواطني الدول غير المؤهلة للحصول على التأشيرة، أن يكون سن المتقدم 18 عاماً أو أكثر، ولمن دون الـ18 يتعين وجود ولي أمر، على أن تكون صلاحية جواز السفر 6 أشهر على الأقل وقت دخول المملكة.

علماً أنه لا توجد أي اشتراطات دينيّة على مقدم الطلب، ولا يتطلّب وجود كفيل لاستخراج التأشيرة، التي يتم إصدارها خلال يومي عمل، ولكن في حال رفض طلب التأشيرة فإن جميع الرسوم غير مستردة. وفق “أخبار 24”.

أما المستندات المطلوبة لاستخراج التأشيرة فتتمثل في: إثبات السكن، وتذكرة العودة، وإثبات الوظيفة، وإثبات بنكي، إضافةً إلى بطاقة الهوية، وعنوان الإقامة، وجدول الرحلة.

الشروط والمستندات المطلوبة للتأشيرة السياحية لمواطني الدول “غير المؤهلة”

أخبار محلية
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