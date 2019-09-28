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أخبار محلية > “المياه” تصدر فواتيرها إلكترونياً في المدينة المنورة وتبوك.. وقريباً منطقة الرياض
28/09/2019   6:18 م

“المياه” تصدر فواتيرها إلكترونياً في المدينة المنورة وتبوك.. وقريباً منطقة الرياض

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أطلقت شركة المياه الوطنية، بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، اليوم (السبت)، حزمة من الخدمات الإلكترونية، بهدف تطبيق مراحل التحول الرقمي لتطوير البنية التحتيّة للخدمات وتوحيدها في جميع مناطق المملكة.

ودعت الشركة عملاءها في المدينة المنورة وتبوك، إلى تحديث بياناتهم والتسجيل بفرعها الإلكتروني، من أجل عدم توقف الخدمة عنهم، حيث سيتم تغيير جميع حسابات سداد خدمات المياه القديمة.

وأبانت أن التسجيل سيمكن العملاء من الحصول على رقم حساب السداد الجديد الخاص بعقاراتهم عبر نظام “سداد”، من خلال معرّف السداد التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة (015).

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق الخدمة في محافظات منطقة الرياض، وذلك بعد إنجازها في منطقتي جازان والشرقية، تمهيداً لتعميمها في في جميع مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

“المياه” تصدر فواتيرها إلكترونياً في المدينة المنورة وتبوك.. وقريباً منطقة الرياض

أخبار محلية
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