أعلنت وزارة العدل اليوم السبت تفعيل إصدار الوكالات الإلكترونية في سفارات وقنصليات المملكة في دولة الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وذلك بعد تدشينها سابقا في مصر ثم الإمارات والأردن بالتعاون مع وزارة الخارجية.
وكشفت العدل عن إصدار 520 وكالة إلكترونية، 393 منها صدرت في مصر، و57 في الإمارات، في كل من سفارة المملكة في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي، و19 وكالة في سفارة المملكة في الأردن، و6 وكالات في الكويت، و45 وكالة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قد وجه بتدشين نظام إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات الطويلة السابقة.
وبعد أن كان إصدار الوكالة في السابق من السفارات والقنصليات ورقياً ويكلف المستفيد وقتاً ومالاً، إذ إنه كان ملزماً في السابق أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية، لتصدق من وزارة الخارجية ومن ثم وزارة العدل، دون أن يستطيع فسخها إلكترونياً، أصبح الآن بإمكانه -والوكيل أيضاً- العمل بموجبها فور صدورها إلكترونياً.
ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع الوزارة، كما يستطيع الموكل الاطلاع عليها من خلال خدمة الاستعلام عن وكالاتي من خلال بوابة وزارة العدل وتطبيقها على الجوالات الذكية، كما يمكنه فسخها إلكترونياً عند انتفاء الحاجة لها.
وفق “أخبار 24”.