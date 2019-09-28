نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > إحالة منتحلي صفة المتقدم لاختبار التخصصات الصحية إلى إمارة المنطقة المعنية
28/09/2019   2:41 م

إحالة منتحلي صفة المتقدم لاختبار التخصصات الصحية إلى إمارة المنطقة المعنية

+ = -
677

كشفت مصادر عن أنه ستتم إحالة منتحلي شخصية المتقدم على اختبار التصنيف والتسجيل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلى إمارة المنطقة المعنية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم ضدهم.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن العقوبات يمكن أن تصل إلى حظر سجل المرشح ومنتحل الشخصية المتقدم عنه، كما يتم تطبيق عقوبات الغش في حال ثبتت إدانتهم بذلك، فيما يتم إبلاغ هيئة التخصصات بما يتم التوصل إليه من إجراءات.

وأضافت أنه في حالة صدور أمر قضائي يثبت إدانة الممارس الصحي، يمكن للهيئة إعادة تقويمه للتأكد من كفاءته المهنية.

إحالة منتحلي صفة المتقدم لاختبار التخصصات الصحية إلى إمارة المنطقة المعنية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885065554.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.