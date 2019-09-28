بالصور.. الامير فهد بن نايف يكرّم رجال الاصلاح ذات البين في حفل زواج حمد بن ضبان بالخرج

احتفل الشيخ حمد بن سعيد بن ضبان ال فطيح بمناسبة زواجه على كريمة الشيخ علي بن فدغوش بن حجاب ال عامر العجمي .
و حضره عدد من وجهاء القبائل والشيوخ كان في مقدمتهم :
الشيخ/ مبارك بن ضبان ال فطيح
الشيخ الدكتور / عبدالرحمن بن عبيد الرفدي
الشيخ / حمد بن جارالله العرجاني
الشيخ ناصر بن علاس ال سالم
الشيخ/ علي بن فدغوش ال عامر
الشيخ/ كايد بن فهد العجمي
الشيخ /حمد عبدالرحمن الجحفل
الشيخ /مسفر متلع الدوسري
الشيخ حضرم محمد الكبراء الدوسري
الشيخ فهد بن سعد بن عبيد الدوسرى
كما حضر عدد من رجال الإعلام .
هذا وقام الشيخ حمد بن ضبان بهذه المناسبه التي تتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي 89 تحت شعار “همة حتى القمة” بتقديم عدد من الدروع التذكارية المقدمة باسم صاحب السمو الملكي الامير فهد بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود تقديرا لهم وتعبيرا عن الشكر لما يقومون به من جهود مباركة في الاصلاح ذات البين .
ونقل الشيخ حمد بن ضبان سلام وتقدير صاحب السمو الملكي الامير فهد بن نايف للجميع مقدرا ومثمنا ما يقومون به في مجالس الاصلاح وهو النهج الذي امر به المولى عز وجل وشرعه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسار عليه قادتنا وحكامنا من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان .
كما تقدم الجميع بالشكر الخاص لصاحب السمو الملكي الامير فهد بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود على تكريمه ودعمه المتواصل لمجالس الصلح مثمنين بذلك هذه اللفته الكريمه من سموه .
وفي هذه المناسبة قدم الشيخ حمد بن ضبان كلمه بمناسبة اليوم الوطني ال89
قدم فيها التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ، وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان يحفظه الله .
وصحيفة الخرج اليوم الالكترونية ممثلة برئيس تحريرها الاستاذ سعود بن عبدالله الضحوك وطاقمه الاداري والصحفي يسرها أن تتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الامير فهد بن نايف بن سعود على دعمه الدائم لها ، وتتشرف في نشر اخباره المبهجة للمجتمع ، كما يسرها ان تبارك للشيخ حمد بن ضبان زواجه وتتمنى له التوفيق والسداد في كل شأنه وتشكره على دعمه للصحيفة .