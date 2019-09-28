اليوم.. الفيصلي والعدالة يتحفزان للوصافة

تختتم منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، السبت، بثلاث مواجهات، في المجمعة، والرس، وبريدة.
ففي المواجهة الأولى يستضيف الفيصلي نظيره العدالة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في لقاء سيشهد إثارة فنية نظير ما يتمتع به الفريقان من مستوى فني مميز، إضافة إلى التنافس على المركز الثاني، حيث يحتل الفيصلي المركز الرابع برصيد 8 نقاط، والعدالة المركز السابع بـ 7نقاط.
وعلى ملعب نادي الحزم في الرس يلاقي الحزم ضيفه ضمك، في مواجهة لن تكون سهل على الطرفين، فأصحاب الأرض يدخلون اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزهم في الجولة الماضية على بطل الموسم الماضي النصر بهدف دون رد، ويسعى لتحقيق الانتصار الثاني له في الدوري ع.
في المقابل يأمل ضمك في العودة بنقاط المباراة والوصول للنقطة السابعة والتقدم أكثر في سلم الترتيب.
وفي القصيم وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة يستضيف الرائد نظيره الفيحاء.
ويتطلع الرائد إلى تحقيق انتصاره الأولى، حيث يحتل المرتبة قبل الأخيرة بنقطقة واحدة من تعادل وخسارتين، ولديه مواجهة مؤجلة أمام التعاون، فيما يسعى الفيحاء إلى استغلال ظروف مضيفه وتعويض خسارته في الجولة الماضية من أمام الوحدة وخطف نقاط المباراة للوصول للنقطة الثامنة. وفق “الرياضية”.