التعادل السلبي يخيم على مواجهة الأهلي والنصر في دوري المحترفين

تعادل نادي الأهلي مع ضيفه نادي النصر اليوم (الجمعة)، تعادلاً سلبياً في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله “الجوهرة” بجدة، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وشهدت المباراة بداية سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث حاول لاعبو الأهلي البحث عن ثغرة في صفوف دفاع النصر، ولكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
ومع انطلاق الشوط الثاني استمرت المحاولات بين الفريقين لإحراز هدف التقدم، حيث سنحت فرصة للنصر عن طريق تسديدة خطيرة من عبد الرزاق حمد الله ولكن دفاع الأهلي أبعدها عن خط المرمى.
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين ليرتفع رصيد النصر إلى 8 نقاط في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين. فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى 8 نقاط في المركز الثالث.
وفق “أخبار 24”.