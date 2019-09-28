نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > التعادل السلبي يخيم على مواجهة الأهلي والنصر في دوري المحترفين
28/09/2019   10:22 ص

التعادل السلبي يخيم على مواجهة الأهلي والنصر في دوري المحترفين

+ = -
703

تعادل نادي الأهلي مع ضيفه نادي النصر اليوم (الجمعة)، تعادلاً سلبياً في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله “الجوهرة” بجدة، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وشهدت المباراة بداية سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث حاول لاعبو الأهلي البحث عن ثغرة في صفوف دفاع النصر، ولكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع انطلاق الشوط الثاني استمرت المحاولات بين الفريقين لإحراز هدف التقدم، حيث سنحت فرصة للنصر عن طريق تسديدة خطيرة من عبد الرزاق حمد الله ولكن دفاع الأهلي أبعدها عن خط المرمى.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين ليرتفع رصيد النصر إلى 8 نقاط في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين. فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى 8 نقاط في المركز الثالث.

وفق “أخبار 24”.

التعادل السلبي يخيم على مواجهة الأهلي والنصر في دوري المحترفين

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885065493.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.