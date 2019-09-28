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اخبار رياضية > “آل الشيخ” يدعو المنتخب المصري للعب ودياً مع الأرجنتين أو البرازيل بالرياض
28/09/2019   10:21 ص

“آل الشيخ” يدعو المنتخب المصري للعب ودياً مع الأرجنتين أو البرازيل بالرياض

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قدم رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الدعوة للمنتخب المصري لكرة القدم للعب مباراة ودية مع منتخب الأرجنتين أو البرازيل، وذلك في مدينة الرياض، ضمن موسم الرياض الترفيهي.

وجاءت الدعوة على حساب “آل الشيخ” في “فيسبوك” “أدعو منتخب مصر الشقيق للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني أو البرازيلي بنجومه للعب في السعودية، وفي حال الموافقة ندعو جمهور مصر الشقيق لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه”.

يُذكر أن الجهاز الفني والإداري الجديد للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري، عقب إقالة المدير الفني السابق “أجيري”، أعلن عن مواجهة فريق بوتسوانا في أولى تجاربه الودية. وفق “أخبار 24”.

“آل الشيخ” يدعو المنتخب المصري للعب ودياً مع الأرجنتين أو البرازيل بالرياض

اخبار رياضية
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