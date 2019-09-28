الوحدة يرتقي لوصافة الترتيب بثنائية في شباك الفتح

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الفوز على ضيفه الفتح بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الخامسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل المالي يوسف نياكاتي هدف الوحدة الأول من ركلة جزاء حصل عليها الفريق المضيف في الدقيقة 15 من عمر المباراة، قبل أن يضيف أنسيلمو دي مورايس الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وبهذه النتيجة يقفز الوحدة إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مؤقتاً برصيد 9 نقاط، بفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، بينما يبقى الفتح في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.
وفق “أخبار 24”.