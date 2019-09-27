“الاتحاد” يفوز على الشباب بهدفين لهدف… ويرفع رصيده

حقق نادي الاتحاد الأول لكرة القدم اليوم (الجمعة)، فوزاً ثميناً على نظيره نادي الشباب بهدفين لهدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.
وتقدم نادي الاتحاد بالشوط الأول عن طريق اللاعب الأرجنتيني إميليانو فيشيو بعد عكسية اللاعب عبدالعزيز البيشي عند الدقيقة 21، وفي الشوط الثاني عزز اللاعب البرازيلي رومارينهو النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 74.
فيما قلص مهاجم الشباب اللاعب عبدالله الحمدان، النتيجة بهدف وحيد عند الدقيقة 81، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بهدفين لهدف ليرفع رصيد نقاطه إلى 6 نقاط في المركز الثامن.
وفق “أخبار 24”.