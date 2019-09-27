ألقت شرطة الرياض القبض على عدد من الأشخاص اختطفوا عاملاً في محطة وقود، وذلك بإركابه سيارة بالقوة؛ لسلب المبالغ المالية التي بحوزته.
وكانت الجريمة قد وثقتها كاميرات المراقبة داخل المحطة، حيث أظهرت أحد الجناة وهو ينزل من السيارة ويقوم بإركاب العامل بالقوة، وآخر يقودها مسرعاً من المكان للابتعاد عن الأنظار وسرقة ما بحوزة العامل من أموال.
وأوضحت مصادر أن الجناة 6 أشخاص (4 سعوديين وأفغانيان)، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن الجناة قاموا بارتكاب ثلاث جرائم أخرى في اليوم ذاته في عدد من أحياء شرق الرياض، وبالأسلوب نفسه.
وفق “أخبار 24”.