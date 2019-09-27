كشفت وزارة الداخلية أن عدد مخالفي نظام العمل والإقامة الذين تم ضبطهم منذ بدء الحملة الأمنية المشتركة، بلغ 3 ملايين و907 آلاف مخالف.
وأوضحت أنه تم ضبط حوالي 3 ملايين و52 ألف مخالف لنظام الإقامة، وأكثر من 601 ألف مخالف لنظام العمل، وحوالي 254 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة بلغ 66.6 ألف شخص.
ونفذت الوزارة الأنظمة بحق المخالفين، حيث خضع 543 ألف مخالف لعقوبات فورية، وتم ترحيل 971.5 ألف مخالف، في حين أحيل 496.5 ألف مخالف للحصول على وثائق سفر، وأحيل 651 ألف مخالف لاستكمال حجوزات السفر.
وفق “أخبار 24”.