ظهر رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة ذو الأصول الفلسطينية في نيويورك وهو يلتقط صورة “سيلفي” لنفسه، قبل خطابه الأول على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأظهر مقطع فيديو “أبو كيلة” وهو يمسك جواله بمجرد صعوده المنصة، وأخذ يتجهز لالتقاط صور سيلفي وهو يبتسم، ثم علق قائلا: “سيهتم عدد أكبر من الأشخاص بمشاهدة هذه الصورة عن سماع الخطاب، وأتمنى أن تكون جيدة”.
وأسهب بعدها في الحديث عن التأثير الأكبر للصور في السوشيال ميديا عن أي خطاب في الجمعية العامة، مقترحاً عقد هذه الجمعية عبر تقنية “فيديو كونفرنس”، بعد أن وصل هو نفسه للسلطة بفضل وسائل التواصل الاجتماعي والخطابات المؤثرة في الناخبين.
يُذكر أن الرئيس البالغ من العمر 38 عاماً تعهد لسكان بلاده والبالغ عددهم 6.6 مليون نسمة، بإخراجهم من الفقر المدقع والتخلص من عنف العصابات المتفشي هناك، والذي تسبب في هروب مواطنيه إلى الولايات المتحدة.
وفق “أخبار 24”.