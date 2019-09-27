دشَّن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث أحمد بن عقيل الخطيب رسمياً اليوم (الجمعة) نظام التأشيرة السياحية لرعايا 49 دولة لغرض زيارة المملكة.
وقال الخطيب في كلمة له، إن المملكة تمتلك كنوزاً حضارية وطبيعية ثرية، وتتطلع إلى مشاركتها مع شعوب العالم من خلال فتح أبوابها لاستقبال السياح من شتى أنحاء العالم.
وأضاف أن المملكة تفتح أبوابها للعالم، ليست فقط في المواقع السياحية التي تتأهب لاستقبال زوراها، بل إن مجتمع المملكة بأسره يفتح أبوابه للضيوف من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن القرار لا يقتصر على فتح الأبواب للزوار فقط، بل يُفتح أيضاً أمام المستثمرين، حيث الفرص الكبرى المتاحة للاستثمار في مجالات السياحة؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وتابع: انتهينا اليوم من وضع استراتيجية السياحة الوطنية إلى عام 2030 ونستهدف من خلالها تحقيق 100 مليون زيارة، وهذا يتطلب توفير 500 ألف غرفة فندقية جديدة.
وفق “أخبار 24”.