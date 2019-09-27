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أخبار محلية > الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن
27/09/2019   10:32 م

الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن

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نعى الديوان الملكي في بيانٍ اليوم (الجمعة) والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال الديوان الملكي إن الصلاة على الفقيدة ستكون يوم غدٍ السبت بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن

أخبار محلية
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