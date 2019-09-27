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أخبار محلية > السجن عامين لشاب تشبه بالنساء ودخل صالوناً وتحرش بعميلاته
27/09/2019   4:13 م

السجن عامين لشاب تشبه بالنساء ودخل صالوناً وتحرش بعميلاته

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أصدرت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، الأربعاء، حكماً بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ، لمواطن كويتي تشبه بالنساء ودخل صالونا نسائياً وتحرش بعدد من العميلات.

وكان الشاب عمد إلى تغيير هيئته وتكبير أجزاء من جسده، ثم حمل حقيبة وارتدى أزياء نسائية، ودخل إلى الصالون، وقبَّل مالكته وسلم على بقية العميلات مدعياً صفة المرأة، إلا أن “زبونة” اشتبهت فيه، وتم إبلاغ الأمر للشرطة.

وضبط رجال الأمن لدى وصولهم الشاب، عند أسفل العمارة وأنكر دخوله الصالون، إلا أن صور كاميرات المراقبة أثبتت ما قام به، فجرى توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة التشبه بالنساء وهتك عرض عميلات الصالون. وفق “أخبار 24”.

السجن عامين لشاب تشبه بالنساء ودخل صالوناً وتحرش بعميلاته

أخبار محلية
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