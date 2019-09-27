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أخبار محلية > بالفيديو.. اتصال مباشر بين محمد بن راشد وأول رائد فضاء إماراتي من محطة الفضاء الدولية
27/09/2019   4:11 م

بالفيديو.. اتصال مباشر بين محمد بن راشد وأول رائد فضاء إماراتي من محطة الفضاء الدولية

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أجرى نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اتصالاً مباشراً، بأول رائد فضاء عربي وإماراتي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، من مركز محمد بن راشد للفضاء.

وتحدث هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية، معرباً عن سعادته بكونه أول عربي يحقق هذا الإنجاز، موجهاً التحية للشيخ محمد وشعب الإمارات، وواصفاً مشاعر الفرحة التي غمرته منذ الانطلاق بالصاروخ الذي حمل المكوك الذي قاده إلى الفضاء، وكذلك لحظة رؤيته الكرة الأرضية من السماء.

وأكد حاكم دبي أن الإمارات حققت طموحها من الصحراء إلى الفضاء، وأنها ستعمل على بعث رواد فضاء آخرين إلى القمر ومن ثم لاحقاً إلى كوكب المريخ. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن هزاع المنصوري عقد جلسة بث مباشر من محطة الفضاء الدولية مع مجموعة من زملائه الطلبة في مركز محمد بن راشد للفضاء.

بالفيديو.. اتصال مباشر بين محمد بن راشد وأول رائد فضاء إماراتي من محطة الفضاء الدولية

أخبار محلية
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