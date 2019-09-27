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أخبار الخرج > بالصور.. أطفال الروضة واللجنة النسائية للجنة التنميه بالسلميه تحتفل باليوم الوطني 89
27/09/2019   4:09 م

بالصور.. أطفال الروضة واللجنة النسائية للجنة التنميه بالسلميه تحتفل باليوم الوطني 89

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بمشاركة اطفال الروضه واللجنه النسائيه التابعه للجنة التنميه بالسلميه تم في يوم الأربعاء الموافق ٢٦-١-١٤٤١ الإحتفال باليوم الوطني ٨٩ في روضة اطفال السلميه ؛ في اجواء جميله سادها الفرح والسرور .
بحضور امهات واطفال روضة السلميه أُقيم حفل جميل بمناسبة اليوم الوطني للمملكه العربيه السعوديه ال ٨٩ ؛ اشرف على فقرات الحفل وبمتابعه دقيقه  من مديرة الروضه المكلفه .أ / أشواق مبارك الشملان – وبمتابعه وتنسيق من بقية معلمات الروضه .
وبحضور ومشاركة رئيسة اللجنه النسائيه .أ/ سحاب نايف الدوسري – وبمتابعه وتنسيق من بقية عضوات اللجنه النسائيه وبعض المتطوعات .

بالصور.. أطفال الروضة واللجنة النسائية للجنة التنميه بالسلميه تحتفل باليوم الوطني 89

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