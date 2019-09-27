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أخبار محلية > عدد السعوديات في قطاع النقل والتخزين بلغ 9307 بنسبة 93% من إجمالي العاملات بالقطاع
27/09/2019   10:50 ص

عدد السعوديات في قطاع النقل والتخزين بلغ 9307 بنسبة 93% من إجمالي العاملات بالقطاع

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كشفت إحصائية حكومية، عن أن نحو 9307 سعوديات يعملن في قطاع النقل والتخزين من أصل 1060 امرأة يعملن في هذا القطاع، وذلك حتى نهاية الربع الثاني من العام 2019.

وبحسب الإحصائية ذاتها، وفقا لـ”الاقتصادية”، فإن نسبة السعوديات الموظفات في قطاع النقل والتخزين من إجمالي النساء العاملات بهذا القطاع تبلغ 92.6%، فيما يصل إجمالي العاملين بالقطاع 260 ألفاً، بينهم نحو 184702 أجنبي بنسبة 71%، ونحو 75228 سعودياً، بنسبة 29%، وذلك بنهاية الربع الثاني من العام 2019.

يذكر أن وزارة “العمل” حددت 19 مهنة فرضت شغلها بمواطنين، وأوقفت تجديد رخص العمل للوافدين المسجلين عليها، تضمنت: كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، واختصاصي شؤون الأفراد.
كما تضمنت قائمة المهن المحصورة على المواطنين: كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام ،كاتب شؤون الأفراد، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائي.

عدد السعوديات في قطاع النقل والتخزين بلغ 9307 بنسبة 93% من إجمالي العاملات بالقطاع

أخبار محلية
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