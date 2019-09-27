أمانة عسير تبدأ إجراء القرعة العلنية لمنح أكثر من 1000 مواطن بعد غدٍ الأحد

تبدأ أمانة منطقة عسير بعد غدٍ الأحد، إجراء القرعة العلنية لمنح المشاركين ضمن القوات السعودية في سوريا والأردن عام (1967م) لـ207 مشاركين، والمنح الصريحة لـ733 مواطناً، إضافة إلى تكملات المساحة 25٪ لـ63 مواطناً، تنفيذاً لتوجيهات من المقام السامي.
وأشار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إلى أن الأمانة تعتزم البدء في إجراءات القرعة العلنية لمنح 1020 مواطنا من المشاركين ضمن القوات السعودية في سوريا والأردن عام (1967م)، والمصابين والشهداء وأصحاب المنح الصريحة والتكملات والتبديل، وذلك لمن صدرت لهم أوامر ملكية تقتضي بمنحهم أراضي من الشهداء والمصابين وأصحاب المنح الصريحة.
وتجري القرعة العلنية بمقر الساحة الشعبية على الحزام الدائري جنوب جوازات منطقة عسير، وتبدأ الأحد بتوزيع المنح على أفراد القوات السعودية المشاركين في سوريا والأردن الذين استكملوا ملفاتهم بعد صدور الأمر باستثنائهم من شرط سبق المنح ولم يسبق أن نفذت لهم تلك المنحة. وفق “أخبار 24”.
أما الإثنين فخُصص لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من (1906) إلى (5259)، والثلاثاء لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من (5260) إلى (5517).
وتم تخصيص الأربعاء المقبل لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من (5518) إلي (5884)، والخميس لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من (5885) إلى (6173) بمن فيهم الشهداء والمصابون المستكملة ملفاتهم مؤخراً، والأحد 7 صفر المقبل لأصحاب المنح الصريحة ذات المساحة 1600م2 فما فوق وكذلك أصحاب القطع الملغاة لأسباب تخطيطية وأصحاب التكملات.