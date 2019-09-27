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أخبار محلية > “الغذاء والدواء”: تسجيل الأجهزة الطبية على نظام جديد مرتبط بـ”أبشر” وعدد من الجهات الحكومية
27/09/2019   10:49 ص

“الغذاء والدواء”: تسجيل الأجهزة الطبية على نظام جديد مرتبط بـ”أبشر” وعدد من الجهات الحكومية

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صرح مدير قسم التسجيل في الهيئة العامة للغذاء والدواء المهندس أحمد رجب بأن تسجيل بيانات الأجهزة والمعدات الطبية سيتم خلال الأسابيع المقبلة على النظام الجديد، بعد الاستغناء عن المنصة القديمة.

وأشار خلال ورشة عمل عن النظام الإلكتروني الموحد بالهيئة نُظمت بغرفة الشرقية أمس (الخميس)، إلى أن التسجيل في النظام الجديد سهل للغاية، وسيتم الانتقال إليه فور استكمال المتطلبات اللازمة.

وأضاف بحسب صحيفة “مكة” أنه تم وضع جميع الأنظمة على النظام الشامل الجديد، كما تم ربطه بـ”أبشر” لأسباب أمنية، فيما تم ربط النظام مع وزارة التجارة والاستثمار، ويجري العمل على ربطه بوزارة الشؤون البلدية والجمارك السعودية.

“الغذاء والدواء”: تسجيل الأجهزة الطبية على نظام جديد مرتبط بـ”أبشر” وعدد من الجهات الحكومية

أخبار محلية
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