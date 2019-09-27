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اخبار رياضية > الهلال يفوز على التعاون بهدفين لهدف ويتصدر الدوري برصيد 13 نقطة
27/09/2019   2:21 ص

الهلال يفوز على التعاون بهدفين لهدف ويتصدر الدوري برصيد 13 نقطة

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حقق نادي الهلال اليوم (الخميس)، فوزاً صعباً على نظيره نادي التعاون بهدفين لهدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وذلك ضمن الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وتقدم نادي التعاون بالشوط الأول عن طريق اللاعب سيدرك أميسي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك بالدقيقة 4، ليعادل اللاعب عمر خربين النتيجة في الدقيقة 9 بعد عرضية جميلة من اللاعب سالم الدوسري.

وفي الشوط الثاني أحرز لاعب نادي التعاون ريان الموسى هدف الهلال الثاني في الدقيقة 69 عن طريق الخطأ في مرماه، لتنتهي المباراة بفوز الهلال لينفرد بالصدارة برصيد 13 نقطة.

وفق “أخبار 24”.

الهلال يفوز على التعاون بهدفين لهدف ويتصدر الدوري برصيد 13 نقطة

اخبار رياضية
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