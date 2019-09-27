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اخبار رياضية > الروقي: مازالت كوارث التحكيم وتقنية الفيديو مستمرة!
27/09/2019   2:21 ص

الروقي: مازالت كوارث التحكيم وتقنية الفيديو مستمرة!

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انتقد الكاتب والناقد الرياضي فهد الروقي حكم مباراة الهلال والتعاون في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الهلال 2-1.

وكتب الروقي عبر حسابه الرسمي على تويتر “مازالت كوارث التحكيم وتقنية الفيديو مستمرة ضربة جزاء واضحة لجوفينكو وبطاقة صفراء ثانية على سيدريك أميسي تجاهلوها وكأن شيئا لم يكن”.

وتابع بنشر مقطع فيديو و تسائل قائلاً ” لخبراء التحكيم : لماذا ألغي هذا الهدف الصحيح إلى متى والهلال يفوز على الخصم والحكم. وفق “المرصد”.

وأضاف “الحكم الروماني المتخصص في تعثرات الهلال يلغي له هدفا ويتجاهل 3 ضربات جزاء إلى متى هذه الكوارث التحكيمية ؟

وأردف “تعرّض خربين لإعاقة من الخلف من لاعب التعاون تجاهلها الحكم وكذلك فعل ( الفار ).

الروقي: مازالت كوارث التحكيم وتقنية الفيديو مستمرة!

اخبار رياضية
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