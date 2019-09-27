في ظروف غامضة.. اختفاء مواطن في شرورة أثناء ذهابه إلى مقر عمله

اختفى مواطن في ظروف غامضة يوم الإثنين الماضي، أثناء عودته إلى مقر عمله بمحافظة شرورة بعد تمتعه بإجازته الأسبوعية في محافظة ضمد بجازان.
وقالت أسرة المواطن الذي يدعى “حسن علي النعمي”، إن الاتصال به انقطع بعد ظهر الإثنين الماضي الموافق 24 محرم الجاري، بحسب صحيفة “سبق”.
وأوضحت الأسرة أن “النعمي” الذي يستقل مركبة من نوع “هيونداي النترا 2015” ذهبي اللون ورقم اللوحة (ح س ع ٣٩١٧)، كان عائداً من ضمد إلى مقر عمله بشرورة، إلا أنه اختفى بعد وصوله هناك وانقطع الاتصال به.
وأكدت أسرة المفقود أنها أبلغت شرطة شرورة بالواقعـة، للبحث عنه، وتناشد أهالي شرورة التعاون مع الجهات الأمنية في البحث عنه.