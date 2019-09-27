تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، شهد مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني اليوم (الخميس) حفل تخريج دورة تخصص دوريات أمن وحراسة المنشآت والبحث والتفتيش رقم 2 ورقم 19، في معهد محمد بن نايف لحماية وأمن المنشآت بالمنطقة الشرقية.
وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى قائد قوات أمن المنشآت اللواء مظلي حامد الطويرقي كلمةً أوضح فيها أن عدد الخريجين لهذه الدورة (1199) خريجاً، تم تدريبهم على جميع الدورات التأسيسية والتخصصية لحماية وأمن المنشآت والتدخل السريع ومكافحة الإرهاب والرماية على كافة أنواع الأسلحة لمواجهة جميع التحديات.
وأكد حرصهم على النهوض بالعملية التدريبية في القوات بطريقة ممنهجةٍ ومقننةٍ للاستفادة من هذه المخرجات في صقل نواحي الموهبة والإبداع، وزيادة مهارات وقدرات رجال قوات أمن المنشآت بما يحقق أعلى درجات السلامة الأمنية.
ثم بدأ العرض العسكري، وبعده فرضية “الاشتباك والسيطرة” التي استعرض الخريجون من خلال ما تعلموه من مهارات اكتسبوها خلال فترة التدريب، وفي نهاية الحفل كرم الفريق أول القحطاني، الأوائل والمتفوقين والمشرفين على الدورة، متمنياً لهم التوفيق والسداد.
وفق “أخبار 24”.