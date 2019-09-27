حاول التقاط الكرة فسقط في بحيرة.. وفاة مبتعث غرقاً في أمريكا

لقي مبتعثٌ، يُدعى شرف الهاشم، مصرعه غرقاً بإحدى البحيرات الأمريكية، أمس الأربعاء أثناء لعبه كرة القدم مع زملائه بالقرب من البحيرة، حيث يدرس الهندسة الكيميائية بجامعة كليفلاند.
وأوضح شقيق المبتعث الراحل أن أخاه يدرس في سنته الأخيرة لنيل البكالوريوس في الهندسة الكيميائية بجامعة كليفلاند ستيت بولاية أوهايو، وهو غير متزوج، حيث اختفى فجأة عندما حاول التقاط الكرة التي سقطت في مياه البحيرة.
وأضاف أن أصدقاء شقيقه اتصلوا بالشرطة للإبلاغ عن الحادث، والتي تمكنت من العثور على الجثة بعد عمليات بحث، واستخرجتها من قاع البحيرة، حيث نقلت إلى مستشفى “مترو هوسبيتال” لاستكمال الإجراءات القانونية. حسب “أخبار 24”.
وأكد أن سفارة المملكة في واشنطن تواصلت معهم عقب الوفاة، كما أن العائلة على اتصال مستمر مع المستشفى لإنهاء إجراءات إعادة الجثمان للمملكة من أجل دفنه، متوقعاً وصوله خلال اليومين القادمين.