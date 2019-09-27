متسابقون من 56 دولةً يشاركون في رالي داكار السعودية 2020

كشفت هيئة الرياضة عن عدد الجنسيات التي تقدمت للمشاركة في رالي داكار السعودية 2020، والذي وصل حتى الآن إلى 56 جنسية، متأهبة لخوض السباق الذي سيقام على أرض المملكة في شهر يناير 2020.
وجاء أعلى عدد للمشاركين من دول فرنسا وإسبانيا والأرجنتين والتشيك وهولندا، على مسار يجمع تاريخ المملكة العريق وحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد، من جدة إلى نيوم، فالمواقع التاريخية في الرياض، ثم التحدي الكبير في الربع الخالي، وصولاً إلى “القدية”، حيث خط النهاية.
ووجه عددٌ من المتسابقين المعروفين في سباقات الراليات العالمية الدعوة لزملائهم للمشاركة في رالي داكار السعودية 2020، منهم “ليا سانز” التي شاركت في 9 سباقات، والصيني “وي هان” الذي صرح بأن المشاركة في رالي داكار السعودية 2020 كان حلماً له.
وأكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة أن هذا العدد الكبير من الجنسيات دليل على العمل الدؤوب الذي تقوم به المملكة بانفتاحها على العالم وتنظيمها لأهم الأحداث الرياضية والترفيهية لمواطني وسكان المملكة وكذلك السائحون. وفق “أخبار 24”.
وتنقسم المركبات المشاركة إلى 5 فئات، وهي الدراجات الرباعية، وسايد باي سايد، والشاحنات، والدراجات النارية، والسيارات (المخصصة للصحراء)، ولا يزال التسجيل مفتوحاً لجميع الفئات من خلال زيارة الرابط التالي: https://www.dakar.com/en/the-competitors/register.