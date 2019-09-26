مرور الخرج يتفاعل مع سنابة مستهتر بأرواح الركاب ويخالف قائد المركبة

تفاعل مرور محافظة الخرج مع ما نشر في احد وسائل التواصل الاجتماعي (سناب) لصوره التقطت لقائد مركبة متهور حيث استهتر بسلامة عدد من العماله امسكوا بأثاث خشية وقوعه معرضين انفسهم للخطر .
وعلى الفور تم البحث عنه في شوارع محافظة الخرج وعثر عليه وتم ايقافه ومخالفته حسب نظام المخالفات والفصل .
يأتي ذلك دليلا على حرص مدير مرور الخرج العقيد علي بن مهذل القحطاني ومنسوبي المرور لعدم الاستهانة بهذه المخالفات التي تعرض سلامة قادة المركبات ومستخدمي الطرق ، مقدرين لحساب سناب (ساهر الخرج) وبقية الحسابات التي تخدم المحافظة .