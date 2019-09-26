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أخبار محلية > “الجزائية المتخصصة” تُصدر أحكاماً بالقتل تعزيراً وبالسجن على خلية إرهابية تضم 14 عنصراً
26/09/2019   7:11 م

“الجزائية المتخصصة” تُصدر أحكاماً بالقتل تعزيراً وبالسجن على خلية إرهابية تضم 14 عنصراً

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أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الخميس، حكمها على خلية إرهابية تضم 14 عنصراً شكلوا تنظيماً مسلحاً.

وأدين أفراد الخلية (12 سعودياً وسوري وسوداني) باغتيال اثنين من رجال الأمن أثناء تأديتهما عملهما في دورية أمنية، كما أدين اثنان منهما بالشروع في استهداف ضابط بوزارة الداخلية وعدد من رجال الأمن في نقاط أمنية وعدد من الأجانب.

ويواجه اثنان من أفراد الخلية حكماً بالقتل تعزيراً، في حين تراوحت الأحكام على باقي العناصر بالسجن ما بين ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، مع إبعاد الوافدَين عن المملكة بعد انتهاء مدة محكوميتيهما.وفق “أخبار 24”.

“الجزائية المتخصصة” تُصدر أحكاماً بالقتل تعزيراً وبالسجن على خلية إرهابية تضم 14 عنصراً

أخبار محلية
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