رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول فياض الرويلي اليوم، اختتام أعمال مناورات التمرين البحري المختلط “الموج الأحمر -2”.
وشارك في التمرين القوات البحرية للدول المطلة على البحر الأحمر المتمثلة في المملكة، ومصر، والأردن، والسودان، وجيبوتي، واليمن، والصومال، وحرس الحدود السعودي، بمساندة من القوات الجوية الملكية السعودية.
وأكد قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي أهمية الإستراتيجية لأمن واستقرار البحر الأحمر وأثر ذلك على الأمن الوطني لكافة الدول المشاطئة له بشكل خاص وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام.
يُذكر أن التمرين البحري المختلط “الموج الأحمر-2” شارك فيه العديد من القطع البحرية كالسفن، والزوارق، والمشاة، ووحدات الأمن البحرية الخاصة، وطيران القوات البحرية للتدريب على عِدة سيناريوات بحرية داخل البحر، والتدريب على الرماية وعلى الأهداف البحرية والجوية، والقفز المظلي الحُر بواسطة طائرة السوبر بوما.
#فيديو_الدفاع
اختتام مناورات التمرين البحري المختلط #الموج_الأحمر2 بجدة. pic.twitter.com/kpeg2l4xf5
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 26, 2019
وفق “أخبار 24”.