“الصحة” تُعلن جدول مواعيد مقابلات المرشحين لوظائف الصحة العامة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أسماء المرشحين والمرشحات لحضور المقابلة الشخصية ومطابقة الأصول للتخصصات “الصحة العامة، تثقيف صحي، وبائيات”.
وكشفت الوزارة عن جدول مواعيد مقابلات المرشحين لوظائف الصحة العامة، وذلك ابتداءً من الأحد القادم ولمدة ٦ أيام، حيث يكون الحضور حسب الموقع الجغرافي للمترشح.
كما شدّدت “الصحة” على ضرورة التزام المرشحين والمرشحات بإحضار أصول وصور المستندات، والتأكد من التاريخ والوقت المحدد لكل مرشح ومرشحة قبل الحضور إلى مقر الإدارة العامة للبرامج الصحية والأمراض المزمنة بمدينة الرياض. وفق “أخبار 24”.
وتتضمّن المستندات المطلوبة؛ وثيقة التخرج، السجل الأكاديمي، الهوية الوطنية، شهادة التصنيف وبطاقة التصنيف سارية، الخبرات السابقة، طباعة بيان التأمينات الاجتماعية أو بيان الخدمة موضح به المسمى الوظيفي، بطاقة رقم الآيبان للحساب البنكي وصورة شخصية.