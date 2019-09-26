“الشؤون الإسلامية” تخصص 20 مليون ريال لصيانة 141 مسجدًا بمكة

وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على إرساء عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بتشغيل، وصيانة، ونظافة 141 مسجداً وجامعاً في منطقة مكة المكرمة بمبلغ إجمالي 20.085 مليون ريال، على عدد من المؤسسات الوطنية.
وشملت المشروعات صيانة ونظافة وتشغيل المجموعة “أ” المركزية لعدد “100” مسجد وجامع بمبلغ إجمالي (10.317.200) ريال، وصيانة ونظافة وتشغيل المجموعة “22” لعدد “41” جامعاً متميزاً بمكة المكرمة بمبلغ إجمالي (9.768.000) ريال ، على أن تنفذ هذه المشروعات خلال 36 شهراً من تاريخ استلام الموقع.
ويأتي تنفيذ هذه المشروعات امتداداً لنهج المملكة، وولاة أمرها في وجوب العناية ببيوت الله، والاهتمام بنظافتها وصيانتها، وتهيئتها بكل ما تحتاج إليه كي تؤدي رسالتها السامية في خدمة المجتمع على أكمل وجه. وفق “أخبار 24”.