ابنة الذروي: تصف لحظات البشرى بعودة والدها من سجون الميليشيات الحوثية

عبرت سوسن ناصر الذروي عن بالغ سعادتها بعودة والدها، عقب نجاح السلطات في تحريره من سجون الميليشيات الحوثية والتي قضى فيها 4 أعوام، خاصة وأن أخبار والدها انقطعت عنهم في آخر سنتين.
وتحكي سوسن عن اللحظات المبشرة بعودة والدها، بأن رسالة وصلتهم الإثنين الماضي تبشرهم بأخبار مفرحة في اليوم التالي، وبعد الرسالة بساعة، جاءهم اتصال بأن الوالد سيكون موجودا في جدة الثلاثاء.
وتشير سوسن إلى أنهم كانوا يتلقون أخبارا متقطعة خلال فترة غياب والدهم خلال السنوات الأربع، لافتة إلى أنهم ظلوا 8 أشهر بعد إعلان فقده لا يعلمون عنه شيئا.
وتضيف وفقًا لـ”مكة”: تواصلنا مع أسرة المعلم الأسير سالم الغامدي العائد من اليمن وبشرونا أن والدي على قيد الحياة وبصحة جيدة، وبعدها بشهرين كان للسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر دور في سماعنا صوت والدي للمرة الأولى بعد انقطاع 10 أشهر.
وتعلق سوسن على شعور جدتها بعودة ولدها، “لا شعور يصف سعادة جدتي بشوفة ابنها، وكانت طيلة السنوات الماضية تصبر نفسها بقصة سيدنا يوسف عليه السلام”.