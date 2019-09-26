في أعلى مستوياته منذ 4 سنوات.. التوطين في القطاع الخاص يرتفع إلى 20.3%

شفت تقارير استندت إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص ارتفعت بنهاية الربع الثاني من العام 2019 بنحو 1.3%، لتصل إلى 20.3%، مقارنة بـ19% بنهاية الفترة نفسها من العام 2018.
وبحسب بيانات المؤسسة، وفقاً لـ”الاقتصادية”، فإن نسبة التوطين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2019 سجلت أعلى مستوياتها منذ العام 2015، حيث كانت قد سجلت حينها 17.1%.
ووفقاً للبيانات نفسها، فإن عدد الذكور الأجانب المشتغلين في القطاع الخاص بلغ نحو 6.36 مليون مشتغل بنسبة 96.7% من إجمالي المشتغلين الأجانب، فيما بلغ عدد الإناث الإجنبيات نحو 218.71 ألف مشتغلة بنسبة 3.3% من إجمالي المشتغلين الأجانب بالقطاع.
فيما بلغ عدد الذكور السعوديين المشتغلين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام 2019 نحو 1.14 مليون مشتغل بنسبة 68.3% من إجمالي السعوديين المشتغلين في القطاع، وبنسبة 13.8% من إجمالي المشتغلين من “السعوديين والأجانب”.
في حين بلغ عدد السعوديات المشتغلات بالقطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 529.65 ألف مشتغلة بنسبة 31.7% من إجمالي السعوديين المشتغلين في القطاع الخاص، وبنسبة 6.4% من إجمال المشتغلين السعوديين والأجانب في القطاع الخاص.