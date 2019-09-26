“الصحة” تستنكر واقعتى فيديو “الرقص والغناء” وتتوعد المدانين بالعقاب

عبرت وزارة الصحة عن استنكارها لواقعة الفيديو المتداول عن “الرقص في أحد المستشفيات”، وكذلك فيديو الغناء داخل أحد مراكز الغسيل الكلوي، مشددة على معاقبة المدانين.
وقالت الوزارة تعقيبا على فيديو الرقص عبر لسان متحدثها الرسمي، الدكتور محمد العبدالعالي: ” الوزارة لا تقبل ذلك إطلاقاً وهو تصرف فردي من موظفتين، وتم التحقيق معهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما”.
وحول واقعة الفيديو المتداول عن “الغناء في أحد مراكز غسيل الكلى” والذي يتبع إحدى الشركات المشغلة، أكد المتحدث الرسمي أنه تم التحقيق مع الشركة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
كانت الشؤون الصحية بمحافظة جدة قد أكدت أمس في ردها على مقطع فيديو متداول، يظهر شخصاً يغني داخل أحد المستشفيات، فيما تشارك ممرضات بالتصفيق، أن المستشفى ليس حكومياً ، وإنما داخل مقر شركة مسؤولة عن علاج مرضى الفشل الكلوي. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن الشركة المشار إليها خرجت عن الضوابط المرعية في مثل هذه المناسبات، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات النظامية تجاه الشركة، لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً.