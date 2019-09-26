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أخبار محلية > الأحد المقبل.. “الصندوق الصناعي” يعلن حزمة من الخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة للقطاع الخاص
26/09/2019   7:05 م

الأحد المقبل.. “الصندوق الصناعي” يعلن حزمة من الخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة للقطاع الخاص

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يعلن صندوق التنمية الصناعية يوم الأحد المقبل عن عدد من الخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة، عبر احتفالية تحت شعار “الصندوق الصناعي: تمكين القطاع الخاص”، لتشمل قطاعات جديدة وواعدة تعكس مخرجات تعديل النظام الأساسي للصندوق.

ويكشف الصندوق الصناعي الذراع المالية لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، عن عدد من الممكنات والخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة التي من شأنها توسيع نشاط الصندوق التمويلي في عدد من القطاعات الجديدة والواعدة.

وتأتي هذه البرامج الجديدة لاستكمال ما تم إنجازه على مدى 45 عاماً، إذ كان للصندوق الصناعي دور أساسي في دفع عجلة التنمية الصناعية بالمملكة. وفق “أخبار 24”.

الأحد المقبل.. “الصندوق الصناعي” يعلن حزمة من الخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة للقطاع الخاص

أخبار محلية
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