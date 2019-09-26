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أخبار الخرج > مدير #شرطة_الخرج يكرم عدداً من منسوبي دوريات الأمن بالمحافظة
26/09/2019   7:04 م

مدير #شرطة_الخرج يكرم عدداً من منسوبي دوريات الأمن بالمحافظة

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كرم سعادة مدير شرطة محافظة الخرج العقيد منيف بن زايد العتيبي عدداً من منسوبي دوريات الأمن بالمحافظة لقاء جهودهم المميزه في مجال عملهم.

مدير #شرطة_الخرج يكرم عدداً من منسوبي دوريات الأمن بالمحافظة

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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