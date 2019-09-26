العثور على شاب مفقوداً منذ أسابيع متوفى بمنطقة جبلية بأضم

أكدت مصادر العثور على جُثة الشاب وحيد حمدان العزيزي البالغ من العمر 19 عاماً بمنطقة جبلية بمحافظة أضم، والذي ظل مفقودا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وكان أحد الأشخاص قد عثر مساء أمس الأربعاء على بنطلون المفقود وجواله في منطقة جبلية بالقرب من مركز الجائزة، وفقا لـ”سبق”، وأبلغ الجهات الأمنية، التي كثفت البحث في المنطقة، لتعثر على الشاب متوفى.
وكانت أسرة الشاب المفقود قد ناشدت بمساعدتها في العثور عليه، مبينة أنه خرج من منزله ومعه جواله لكنه مغلق ولم يعد، وهو يعاني اعتلالات نفسية، وأنهم أبلغوا الجهات الأمنية.