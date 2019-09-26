نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > العثور على شاب مفقوداً منذ أسابيع متوفى بمنطقة جبلية بأضم
26/09/2019   7:05 م

العثور على شاب مفقوداً منذ أسابيع متوفى بمنطقة جبلية بأضم

+ = -
755

أكدت مصادر العثور على جُثة الشاب وحيد حمدان العزيزي البالغ من العمر 19 عاماً بمنطقة جبلية بمحافظة أضم، والذي ظل مفقودا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وكان أحد الأشخاص قد عثر مساء أمس الأربعاء على بنطلون المفقود وجواله في منطقة جبلية بالقرب من مركز الجائزة، وفقا لـ”سبق”، وأبلغ الجهات الأمنية، التي كثفت البحث في المنطقة، لتعثر على الشاب متوفى.

وكانت أسرة الشاب المفقود قد ناشدت بمساعدتها في العثور عليه، مبينة أنه خرج من منزله ومعه جواله لكنه مغلق ولم يعد، وهو يعاني اعتلالات نفسية، وأنهم أبلغوا الجهات الأمنية.

العثور على شاب مفقوداً منذ أسابيع متوفى بمنطقة جبلية بأضم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885065204.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.