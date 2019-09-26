بعد فترة انقطاع .. عودة مرتقبة لقائد الشباب من بوابة الإتحاد

يستعد المدافع الجزائري جمال الدين بن العمري قائد فريق الشباب للعودة للمباريات امام الاتحاد غدا الجمعة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد دخوله مجددا للتدريبات الجماعية عقب فترة طويلة من الغياب.
وابتعد اللاعب المتوج بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 الى جانب منتخب بلادة الجزائر عن القائمة الأساسية للنادي العاصمي الأبيض منذ انطلاقة الموسم الكروي الحالي اذ عاني من إصابات متعددة.
وذكرت مصادر مقربة من البيت الشبابي ان المدير الفني خورخي الميرون سيحدد مسألة تواجد بالعمري في القائمة الأساسية او سيلعب خلال جزء من الشوط الثاني ضمن التدريب الأخير والذي سيقام اليوم الخميس. وفق “أخبار 24”.
بالعمري غاب عن الظهور بالقميص الشبابي منذ 4 اشهر اذ كانت مباراته الأخيرة ضد نادي الهلال في الجولة الختامية من الموسم الفائت بينما تغيب عن اللعب ضد الفتح والفيصلي والنصر وضمك دوريا وشبيبة الساورة عربيا هذا الموسم.