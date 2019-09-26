الفيصلي يرفض تأجيل النصر

رفضت إدارة نادي الفيصلي فكرة تأجيل مباراة فريقها الأول لكرة القدم أمام النصر ضمن الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين المقررة في الخامس من أكتوبر المقبل في ظل رفض النصر نقل المباراة إلى المجمعة بسبب انشغال الملاعب بـ”موسم الرياض”.
وأوضحت لـ”الرياضية” مصادر رسمية أن إدارة الفيصلي أبدت تمسكها بموقفها حيال لعب المباراة في الفترة الزمنية المحددة، رافضة مبدأ التأجيل لأكثر من 24 ساعة، مبررة قرارها بعدم رغبتها في إرباك البرنامج الزمني للفريق إلى جانب احتفاظها بحقها في استثمار المستويات الجيدة التي يقدمها فريقها.
وبينت المصادر نفسها أن إدارة نادي الفيصلي أبدت موافقتها على تقديم أو تأخير موعد المباراة يوماً واحداً فقط خاصة في حال نقلها إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية على اعتبار أن الموعد المجدول يتزامن مع توقيت مباراة الفيحاء مع الأهلي، ما يعني عدم إمكانية اللعب عليه. وأشارت المصادر إلى أن إدارة الفيصلي أوصلت موقفها إلى لجنة المسابقات بعد أن نشطت بعض التحركات لإيجاد حل بهذا الخصوص. وكانت “الرياضية” قد نشرت في عددها أمس رفض إدارة نادي النصر نقل مباراتها إلى المجمعة بدلاً من الرياض، على أن تكون مباراة الدور الثاني في الرياض بداعي خوض أربع مباريات متتالية خارج أرضه.