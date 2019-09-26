طرح تذاكر التعاونيين لجماهير الهلال

أعلنت شركة صالة الرياضية، الأربعاء، طرح التذاكر المخصصة لجماهير التعاون، “القسم C” إلى جماهير نادي الهلال، وذلك قبل 24 ساعة من مواجهة الفريقين في الجولة الخامسة من دروي كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وبررت”صلة” بيع التذاكر لاحجام جماهير الفريق القصيمي عن شراء التذاكر المخصصة لهم، مما يعطي الحق لجماهير الفريق المضيف في شراء التذاكر طبقاً للنظام.
وتتفاوت أسعار تذاكر المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود ما بين 4 ريالاً إلى 2000 ريال، وفقاً للفئات التالية: عائلات،ABC 40 ريال ، DkF 75 ريال ، E 100 ريال . وفق “الرياضية”.
ومنصة أفراد ذهبي 800 ريال ومنصة أفراد فضي 1 600 ريال ومنصة أفراد فضي 2600 ريال ومنصة عائلات ذهبي 750 ريال ومنصة عائلات فضي 1 500 ريالمنصة عائلات فضي 2 2500 ريال وبلاتيني أفراد بلس 2,000 ريال وبلاتيني أفراد 11,200 ريال وبلاتيني عائلات 1,000 ريال.
هذا، ويلتقي الفريقان، الخميس ، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب جامعة الملك سعود.