دشنت أمس الأربعاء جامعة الأميرة نورة الهوية الجديدة للجامعة تحت عنوان “تأسيس وبناء”، وذلك برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وحضور مديرة الجامعة الدكتورة إيناس العيسى وعدد من المسؤولين والنخب الثقافية والإعلامية.
وشدد وزير التعليم خلال كلمة ألقاها خلال الحفل على أن التعليم يمثل حجر الزاوية في برنامج التحول الوطني، مضيفاً أن المرأة تمثل شريكا أساسياً في تنفيذ البرامج، متمنيا أن تمثل الهوية الجديدة انطلاقة جديدة في سماء العلم، ووثبة نوعية تسهم في التحول الوطني في مجال التعليم.
بدورها أشارت مديرة الجامعة الدكتورة إيناس العيسى إلى الخطوات الواسعة التي أنجزت في الأشهر الماضية على كافة الأصعدة، من أجل تغيير الهوية على المستويين البصري والإستراتيجي، كاشفة أن مجموعة من المبادرات النوعية في طريقها إلى الإعلان.
وفق “أخبار 24”.