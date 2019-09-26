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أخبار محلية > بالفيديو.. لحظة دخول رائد الفضاء الإماراتي إلى المحطة الدولية
26/09/2019   12:22 م

بالفيديو.. لحظة دخول رائد الفضاء الإماراتي إلى المحطة الدولية

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وثق مقطع فيديو لحظة دخول رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري إلى المحطة الدولية.

وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، في وقت سابق عن التحام مركبة “سويوز إم. أس 15″، وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي ، بمحطة الفضاء الدولية، كاشفا أن الالتحام تم بعد ست ساعات، من توقيت الانطلاق.

وأوضح أنه بعد التأكد من إجراءات السلامة داخل المركبة، جرى فتح مدخلي المركبة والمحطة لاستقبال رواد الفضاء الثلاثة هزاع المنصوري والروسي أوليغ سكريبوشكا، والأميركية جيسيكا مير، للانضمام إلى ستة رواد تواجدوا من قبل على متنها . وفق “أخبار 24”.

و كان رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، قد انطلق أمس (الأربعاء) في الساعة 4:30 عصرا إلى محطة الفضاء الدوليةكأول إماراتي يصل إلى الفضاء.

بالفيديو.. لحظة دخول رائد الفضاء الإماراتي إلى المحطة الدولية

أخبار محلية
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