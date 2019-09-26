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أخبار محلية > الأمير عبد الرحمن بن مساعد لنجل الشهيد العنزي: “لولا الله ثم أبوك وأمثاله حنا ولا شيء”
26/09/2019   12:20 م

الأمير عبد الرحمن بن مساعد لنجل الشهيد العنزي: “لولا الله ثم أبوك وأمثاله حنا ولا شيء”

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واسى الأمير عبدالرحمن بن مساعد، نجل شهيد ‏الواجب المقدم عبدالرزاق بن متعب الملحم ‏العنزي، واصفا أباه بالبطل العظيم الذي يحق له أن يفخر به.

وأظهر مقطع مصور الأمير عبد الرحمن بن مساعد وهو يربت على نجل الشهيد، قائلا: “أبوك بطل عظيم .. لولا الله ثم أبوك ‏وأمثاله حنا ولا شيء”. ‏

وشهد المقطع تداولا واسعا على مواقع التواصل، حيث أشاد المتابعون باللفتة الإنسانية للأمير بن مساعد وحرصه على غرس معاني البطولة والانتماء وحب الوطن في نفوس الأبناء. وفق “أخبار 24”.

الأمير عبد الرحمن بن مساعد لنجل الشهيد العنزي: “لولا الله ثم أبوك وأمثاله حنا ولا شيء”

أخبار محلية
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