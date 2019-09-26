الأمير عبد الرحمن بن مساعد لنجل الشهيد العنزي: “لولا الله ثم أبوك وأمثاله حنا ولا شيء”

واسى الأمير عبدالرحمن بن مساعد، نجل شهيد الواجب المقدم عبدالرزاق بن متعب الملحم العنزي، واصفا أباه بالبطل العظيم الذي يحق له أن يفخر به.
وأظهر مقطع مصور الأمير عبد الرحمن بن مساعد وهو يربت على نجل الشهيد، قائلا: “أبوك بطل عظيم .. لولا الله ثم أبوك وأمثاله حنا ولا شيء”.
وشهد المقطع تداولا واسعا على مواقع التواصل، حيث أشاد المتابعون باللفتة الإنسانية للأمير بن مساعد وحرصه على غرس معاني البطولة والانتماء وحب الوطن في نفوس الأبناء. وفق “أخبار 24”.
الأمير عبدالرحمن بن مساعد مواسيا ابن البطل المقدم / عبدالرزاق بن متعب الملحم العنزي رحمه الله . pic.twitter.com/AyWCWnSfgG
— نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود 🇸🇦 (@NayefBinMamdooh) September 25, 2019