ترمب يمنع كبار المسؤولين الحكوميين الإيرانيين من دخول أميركا

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأربعاء، تعليق دخول كبار المسؤولين في حكومة إيران إلى الولايات المتحدة وأفراد أسرهم سواء كانو مهاجرين أو غير مهاجرين.
وأصدر البيت الأبيض بيانا للرئيس ترامب قال فيه: “قررت أنه من مصلحة البلاد اتخاذ إجراء لتقييد وتعليق دخول مسؤولين بارزين بحكومة إيران للولايات المتحدة وأقاربهم المباشرين”.
واتهم البيت الأبيض إيران برعاية الإرهاب واحتجاز مواطنين أمريكيين بشكل تعسفي، وتهديد جيرانها، وشن هجمات إلكترونية مدمرة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن العلاقات بين أمريكا وإيران ازدادت توترا حين قرر ترامب العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية عليها.