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أخبار محلية > اليوم.. العرض الأول لفيلم “ولد ملكاً” في صالات السينما بالمملكة ودول الخليج
26/09/2019   7:08 ص

اليوم.. العرض الأول لفيلم “ولد ملكاً” في صالات السينما بالمملكة ودول الخليج

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ينطلق اليوم (الخميس) العرض الأول لفيلم “ولد ملكاً” في صالات السينما بالمملكة ودول الخليج من خلال شركة فوكس سينما، والذي يحكي عن حياة الملك فيصل، رحمه الله.

ويتناول الفيلم زيارة الملك فيصل الدبلوماسية إلى بريطانيا عام 1919 وهو بعمر 13 عاماً، تلبية لدعوة الملك جورج الخامس ممثلاً عن والده الملك عبدالعزيز حتى عودته إلى المملكة، حيث يوثق مكانة الملك الراحل ومسيرته ويبرز قوة شخصيته وتأثيره في تاريخ المملكة والعالمين العربي والإسلامي.

والفيلم هو إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، تحت إدارة المنتج الإسباني “أندريس غوميز” الحاصل على جائزة الأوسكار، وهومن بطولة الطفل عبدالله علي الذي أدى دور الملك فيصل، والممثل راكان بينبيلا الذي أدى دور الملك عبدالعزيز. وفق “أخبار 24”.

اليوم.. العرض الأول لفيلم “ولد ملكاً” في صالات السينما بالمملكة ودول الخليج

أخبار محلية
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