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أخبار محلية > حـادثـة مؤلمة.. وفـاة طفلة اختناقاً داخل سيارة في جازان
26/09/2019   7:07 ص

حـادثـة مؤلمة.. وفـاة طفلة اختناقاً داخل سيارة في جازان

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شهدت منطقة جازان أمس (الأربعاء)، حـادثة مؤلمة حيث لقيت طفلة بعمر 5 أعوام مصـرعها اختناقاً بعدما نسيها عمها داخل السيارة وذهب إلى عمله.

وجاء في التفاصيل أن عم الطفلة اصطحبها إلى روضتها، ولم ينتبه إلى أن الطفلة غلبها النوم بالمقاعد الخلفية ولم تغادر السيارة، وبعدها غادر إلى عمله بعد أن أغلق مركبته، وتفاجأ بها حين عودته ظهراً أنها لا تزال موجوده وقد فـارقت الحياةً، بعد الكشف عليها من قبل أطباء الطـوارئ.

من جانبها، فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً مع والد الطفلة وعمها وإدارة المدرسة لمعرفة ملابسات الحـادثة لإحالتها إلى الجهات المختصة.وفق “أخبار 24”.

حـادثـة مؤلمة.. وفـاة طفلة اختناقاً داخل سيارة في جازان

أخبار محلية
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